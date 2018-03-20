اختفاء تجار العملة بوسط الخرطوم



05:31 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: أحمد قسم السيد

كشفت جولة لـ(آخر لحظة) بوسط الخرطوم أمس عن اختفاء تجار العملة تماماً، وقال الخبير الاقتصادي عصام الدين بوب إن الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار بنك السودان المركزي القاضي بحجز وتجميد أرصدة العشرات من تجار العملة، وأشار في حديثه لـ(آخر لحظة) إلى أن القرار كان متوقعاً من قبل البنك المركزي.