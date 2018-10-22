احتفال المجموعة السودانية لحقوق المرأة بثورة أكتوبر في لندن



08:48 PM October, 22 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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نظمت المجموعة السودانية لحقوق المرأة يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018م احتفالاً بذكرى ثورة أكتوبر الأخضر المجيده وقدمت الأكاديمية والناشطه في حقوق المرأة: الأستاذه خالده عبدالحفيظ التي تحدثت عن دور المرأة في ثورة أكتوبر. وقد شارك في الاحتفال الفنان الجيلي شاور. وقد حضر الاحتفال عدد مقدر من الحضور من الجنسين. قدمت الندوة الأستاذه آمال التوم التي رحبت بالحضور وشكرتهم على المشاركة في الاحتفال ثم قدمت تعريفاً بالمنظمة وشرحت أهداف المنظمة وعملها ووسائل تحقيق أهدافها، كما ذكرت نماذج لما قامت به المنظمة في الماضي وأهم شيء كان هو اصدار المجلة التي تناولت مواضيع هامه كما ذكرت أسماء بعض الذين كتبوا في المجلة ومنهم أم الخير كمبال وتماضر شيخ الدين ورقيه وراق وعبدالسلام نور الدين وسلمى مأمون. بعد ذلك قدمت آمال: الأستاذه خالده عبدالحفيظ المتحدثة الرئيسية في الاحتفال فتحدثت عن دور المرأة الهام في نجاح ثورة أكتوبر وما حققته الثورة من مكاسب للمرأة مثل المساواة في الأجور كما تحدثت عن مجلة صوت المرأة ودورها في التوعية والاتحاد النسائي ودوره الاجتماعي والسياسي وتاريخ ونشأت الحركات النسائية. وبعد أن أنهت كلمتها تقدم الدكتور فاروق فضل بمداخلة وكذلك الدكتور محمد المهدي.

وفي فترة الترفيه استمتع الحضور بما قدمه الفنان الجيلي شاور من أناشيد وأغاني. وفي الختام تقدمت المجموعة السودانية لحقوق المرأة بالشكر للجميع خاصة عمار الوسيلة والجيلي شاور وطارق ساكس وكل من ساهم أو شارك في انجاح هذا الاحتفال.



