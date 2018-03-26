احتفال الحزب الشيوعي السوداني مدينة الخرطوم باليوم العالمي للمرأة



07:09 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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لم يكن احتفال الحزب الشيوعي السوداني مدينة الخرطوم يوم السبت الماضي احتفالاً ترفيهياً الغناء والشعر فيه سيدا الموقف كما قد يتبادر لذهن من لم تسعفه الظروف لحضوره ، بل كان تظاهرة سياسية وعصفاً ذهنياً قانونياً بكل ما تعنيه الكلمة . اركان هذا النجاح هم المتحدثون الذين كانوا نجوماً ازاهر في ذلك اليوم . تحدثت الزميلة نازك عبد الله عن الضائقة المعيشية ، وكانت الناشطة ويني عمر حاضرة عبر معركتها مع النظام العام ، اما الخبير القانون نبيل اديب فقدم شروحاته حول قانون النظام العام ما به وما عليه ضارباً المثل بتجربة الناشطة ويني عمر . ولاستكمال جمال هذه التظاهرة كان كورال الحزب الشيوعي الذي خلق اجواءا حماسية ، ولولا الحشد الجماهيري الكبير لما كان هنالك نجاحا يذكر ، وكعادته الزميل والشاعر الجميل بدر الدين صالح كان درة مميزة عبر تقديم فقرات هذه التظاهرة السياسية والزميل الاديب العم عبد الله القطي عبر المساهمة في التقديم.