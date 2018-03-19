احتفال الاتحاد النسائي بلندن بيوم المرأة العالمي

01:46 AM March, 18 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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احتفل الاتحاد النسائي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا في يوم السبت الموافق 10 مارس 2018م بيوم المرأة العالمي تحت شعار” لا للعنف ضد النساء".

احتوى الاحتفال على كلمة للاتحاد النسائي قدمتها الاستاذة حنان بابكر التي تحدثت فيها عن شعار الاحتفال الذى تبنته الناشطات داخل وخارج السودان لتفعيل حملات التضامن مع كل من تعرضن للعنف سواء كان ذلك في سجون ومعتقلات نظام الانقاذ بما فيها بيوت الاشباح، أو في معسكرات النزوح واللجوء الممتدة في داخل وخارج الأراضي السودانية. وضد سياسة الارهاب وقطع الأرزاق التي طالت النساء الفقيرات وعلى رأسهن بائعات الشاي والأطعمة. ومن أجل أطفال هد الجوع والمرض عظامهم الطرية وهم يحلمون بمدرسة وقلم وكراس.

كما حيّت النساء البريطانيات بمناسبة مرور مائة عام على حق الترشيح وذكرت بأن هذا العام يصادف أيضاً مرور أكثر من خمسين عاماً على نيل المرأة السودانية حق الترشيح والانتخاب كما حيّت وانحنت للمناضلة فاطمة أحمد إبراهيم ورفيقاتها وهنا وقف الحضور إجلالاً وتقديراً.

وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات دون شروط، وتقديم كل من ساهم في تعذيب بنات وأبناء الوطن، وكل من استعمل القوة المفرطة ضد من خرجوا للتظاهر ضد الجوع والفقر والحرب والتبعية للمحاكمة.

بعد الكلمة أقيمت ورشة عمل تحت نفس الشعار، حيث تحدثت الأستاذة سماح بشرى عن العنف العاطفي والنفسي : ماهيته، كيفية التعامل معه عند وقوعه بالنسبة للطرفين ونصائح للوقاية منه. كما تحدث الأستاذ محمد عبد الله بليلة عن مشروع الأمان للتدخل لمنع وقوع العنف المنزلي والخدمات التي يقدمها، وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها. قدمت ورشة العمل الدكتورة أميرة عوض. هذا وقد أثرى الحضور ورشة العمل بمداخلات متنوعة.

كما قدم الاستاذ تروس عرض مسرحي تعرض للعنف ضد المرأة.

واشتمل الاحتفال كذلك على معرض ملصقات وفلكلور للأستاذة تماضر الطيب ومطبخ سوداني أشرفت عليه الأستاذتان أمينة درويش وسلوى بيومي.

كما صدح كورال الاتحاد النسائي بأناشيد وأغاني وطنية وأختتم الاحتفال بأغاني وطنية صدح بها الفنان أنور عبد الرحمن.

الأستاذة سوسن زيادة والدكتورة منى عبيد قدمتا البرنامج بانسجام وتناغم.

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