احتجاجات وسط الموظفون والعمال والمعلمون بجنوب دارفور



08:03 PM October, 15 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



اشتكى الموظفون والعاملون بولاية جنوب دارفور من عدم صرف مرتباتهم لشهر سبتمبر الماضي. وامهلت اللجنة المركزية لاتحاد عمال التربية والتعليم فى بيان لها حكومة الولاية حتي اليوم الاثنين لصرف مرتباتهم، الى جانب الافراج عن رواتب أكثر من 3 الاف معلم احتجزت مرتباتهم بوزارة المالية منذ ابريل الماضي بحجة حوسبة الخدمة المدنية.

وذكرت اللجنة أن متأخرات العاملين بلغت أكثر من 110 مليون جنيها، عبارة عن بدل الوجبة لسبعة أشهر ومنحة عيد الأضحى الماضي.

