احباط سرقة بنك شهير في الخرطوم

نجح فرد الخدمة الخاصة بإحدى صرافات البنوك- فرع سوق ليبيا، في توقيف متهم شرع في سرقة البنك، وعند القبض عليه حاول المتهم طعنه بسكين مما دفع الفرد لإصابته بعيار ناري على رجله اليمنى. وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إن فرد الخدمة تم إسعافه إلى مستشفى أمبدة، ومُنح العلاج اللازم، وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (174/ 20) جنائي لمواصلة التحريات.
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