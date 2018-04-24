منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-04-2018, 08:17 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

احالة ملف متهمين بتهريب (60) كيلو ذهب الى محكمة الارهاب

24-04-2018, 06:56 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1831

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


احالة ملف متهمين بتهريب (60) كيلو ذهب الى محكمة الارهاب

    06:56 PM April, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    الخرطوم: ياسمين نورالدين

    أحالت نيابة امن الدولة ملف (3) متهمين ضبطتهم قوات الدعم السريع في منطقة (أديكونق) على الحدود السودانية التشادية متلبسين بتهريب مايفوق (60) كيلو ذهب الي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم،

    وعلمت (الصيحة) أن ملف القضية وضع أمام القاضي محمد المعتز للنظر في ملف الدعوى، بعد أن اكملت النيابة التحقيقات مع المتهمين وكان قد قيد وكيل أعلى نيابة أمن الدولة مولانا معتصم عبدالله إجراءات دعوى تعتبر الأولى من نوعها في ملف تهريب الذهب، وأمر بالتحفظ على المتهمين وذلك عقب ضبطهم متلبسين بتهريب شحنة من الذهب

    وكانت قوات الدعم السريع ألقت القبض على المتهمين أثناء عمليات تمشيط للمنطقة، قبل أن تسلم الذهب لبنك السودان. وتسلمت نيابة أمن الدولة المتهمين وشرعت في التحري معهم وذلك بعد أن دون في مواجهتهم بلاغ تحت المواد 57 / أ من القانون الجنائي ومواد أخرى تتعلق بقانون المعادن.

    وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العقيد عبدالرحمن الجعلي، إن قواته المنتشرة في الحدود السودانية التشادية استطاعت أن توقف وتقبض على تجار مهربين للذهب، وأكد الجعلي يقظة قوات الدعم السريع المنتشرة في كل الحدود.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de