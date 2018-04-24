احالة ملف متهمين بتهريب (60) كيلو ذهب الى محكمة الارهاب



06:56 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: ياسمين نورالدين



أحالت نيابة امن الدولة ملف (3) متهمين ضبطتهم قوات الدعم السريع في منطقة (أديكونق) على الحدود السودانية التشادية متلبسين بتهريب مايفوق (60) كيلو ذهب الي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم،



وعلمت (الصيحة) أن ملف القضية وضع أمام القاضي محمد المعتز للنظر في ملف الدعوى، بعد أن اكملت النيابة التحقيقات مع المتهمين وكان قد قيد وكيل أعلى نيابة أمن الدولة مولانا معتصم عبدالله إجراءات دعوى تعتبر الأولى من نوعها في ملف تهريب الذهب، وأمر بالتحفظ على المتهمين وذلك عقب ضبطهم متلبسين بتهريب شحنة من الذهب



وكانت قوات الدعم السريع ألقت القبض على المتهمين أثناء عمليات تمشيط للمنطقة، قبل أن تسلم الذهب لبنك السودان. وتسلمت نيابة أمن الدولة المتهمين وشرعت في التحري معهم وذلك بعد أن دون في مواجهتهم بلاغ تحت المواد 57 / أ من القانون الجنائي ومواد أخرى تتعلق بقانون المعادن.



وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العقيد عبدالرحمن الجعلي، إن قواته المنتشرة في الحدود السودانية التشادية استطاعت أن توقف وتقبض على تجار مهربين للذهب، وأكد الجعلي يقظة قوات الدعم السريع المنتشرة في كل الحدود.