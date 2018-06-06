احالة ملف جاسوس مصري للمحكمة من نيابة امن الدولة

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06-06-2018, 04:30 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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احالة ملف جاسوس مصري للمحكمة من نيابة امن الدولة

    04:30 PM June, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    حسين ملاسى




    الخرطوم: طيبة بشير

    احالت نيابة أمن الدولة ملف مصري متهم بالتجسس بتسريب معلومات تخص السودان لدولة اجنبية للمحكمة بعد ان فرغت النيابة من التحري معه.

    وكانت السلطات الامنية قد وردت اليها معلومات بوجود مصري يقوم بالتجسس علي البلاد وقامت بالرصد وضبطته بفندق القراندهولدي فيلا وضبطت بحوزته عدد من المعروضات لابتوب وجهاز كمبيوتر ضبط بداخلها معلومات واقفته رهن التحري ووجهت له النيابة تحت المواد 14/ 57" 6" المتعلقة من قانون النقد الاجنبي والمعلوماتية والتجسس
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