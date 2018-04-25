اجتماع نادر بين الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي

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صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



يلتقي ظهر اليوم الأربعاء بدار أبو جلابية ببحري، وفد من المؤتمر الشعبي برئاسة الأمين العام للحزب د. علي الحاج بوفد من الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني في لقاء يعد الأول من نوعه بين الحزبين.



وأكدت مصادر مطلعة لـ(الصيحة) أن وفد الشعبي والذي يضم بجانب د. علي الحاج كلاً من الأمين السياسي للحزب د. الأمين عبد الرازق وأمين العلاقات الخارجية نادر السيوفي، ومسؤول ملف السلام بالحزب إبراهيم عبد الحفيظ، ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الشعبي أمينة المرأة بالحزب سهير أحمد صلاح، وأمين الاتصال التنظيمي سليمان البصيلي.



وقالت المصادر إن وفد الشعبي سيتناول مع رصفائه في الاتحادي الأصل قضايا الراهن السياسي والوضع الاقتصادي والحريات العامة، ومخرجات الحوار الوطني، وقضايا السلام، وغيرها من قضايا الساحة.