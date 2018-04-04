اتهمت محليات ولاية الخرطوم بالفساد والجباية من بائعات الشاي والكسرة روضة الحاج: إمبراطوريات تُسيطر



08:32 PM April, 04 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



اتهمت عضو البرلمان روضة الحاج محليات ولاية الخرطوم بملاحقة بائعات "الشاي والكسرة" والباعة في الشوارع بغرض ملء خزائنها بالجبايات وليس بغرض الإصلاح، وطالبت بالسماح لبائعات "الشاي والكسرة" وبائعي الخضار بمزاولة عملهم في الوقت الراهن نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.



وقالت روضة الحاج خلال مداولات النواب حول خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية أمس "الثلاثاء"، إن الفساد بالدرجة الأولى يوجد بالوزارات، وقالت إن هنالك امبراطوريات داخل الوزارات لا تقيم وزناً حتى للوزراء، وأضافت: "هنالك خلل كبير في الجهاز التنفيذي، وفساد إداري يجب أن يُنظر إليه"، وقالت الحاج "إن محليات ولاية الخرطوم تنشط في ملاحقة بائعات الشاي والكسرة بالرغم من كونها عاجزه عن نظافة الأحياء والشوارع لذلك هي لا تهدف للإصلاح والتنظيم لأنها تبيع غداً ما صادرته اليوم ولا تقيم وزناً لظروف الناس".