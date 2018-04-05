اتهام نواب في البرلمان بالفساد برلمانيون: القطط السمان يحميها تمساح كبير يجب البحث عنه

08:17 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



قال نواب بالهيئة التشريعية القومية إن "القطط السمان" الذين تحدث عنهم الرئيس عمر البشير واتهمهم بالسعي لتخريب الاقتصاد من خلال الفساد والتهريب، يحميها "تمساح كبير، وطالب النواب بالبحث عن التمساح الكبير، ونوه آخرون لوجود من وصفوهم بـ"الوحوش البشرية التي تعيش على امتصاص دماء الأبرياء"، واتهم برلماني النواب بالفساد لتأخرهم عن حضور الجلسات في الزمن المحدد، مما يعتبر إهداراً للوقت والمال، وتساءل النواب عن دواعي صمت الدعاة والعلماء عن الفساد وهل كان من أجل حفنة من الحوافز تدفع لهم هنا وهناك



وشكلت الهيئة التشريعية القومية لجنة لدراسة والرد على خطاب الرئيس الذي تلاه أمامها "الإثنين" الماضي برئاسة رئيس مجلس الولايات عمر سليمان وبدرية سليمان نائباً للرئيس وعضوية "113" نائباً من البرلمان ومجلس الولايات.



وطالب رئيس الكتلة أحمد علي أبوبكر خلال مداولات النواب في جلسة أمس "الأربعاء"، بالبحث عن التمساح الكبير الذي يحمي القطط السمان، وتابع: "يجب معرفة التمساح دا وين ونديه هبشه"، وقال أبوبكر إن العدد الكبير من الأحزاب التي تتجاوز المئة حزب يجب أن تندمج في "5 أو 3" أحزاب، اثنان منها يحكمان وحزب معارض.



وتساءل عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق عن قدرة الدفاعات السودانية في صد الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية حال عزمها ضرب السودان، وأشار إلى أن الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية استطاعت الدفاعات السعودية صدها.



وقال رزق : إذا كانت مشاركتنا في حرب اليمن من أجل إعادة الشرعية لماذا لم نحارب في دول الجوار "شمال الوادي" عند حدوث انقلاب هناك، وتابع: "لم نحارب لإعادة الشرعية، بل قلنا هذا أمر يخصهم"، وتساءل عثمان رزق عن أسباب قطع العلاقة مع دولة كوريا الشمالية، وأضاف: "هل السبب لأن لديها قنبلة نووية هنالك دول أخرى لديها قنبلة، لذلك يجب ألا نكون إمعات".



وقالت عضو البرلمان مزاهر محمد أحمد عثمان إن هنالك وحوشاً بشرية تعيش على امتصاص دماء الأبرياء، لذلك كان لابد من خطاب الرئيس حول الفساد ومحاربته، وأضافت: "نحن مع الرئيس في ضرب المفسدين ضرب غرائب الإبل"، وتساءلت البرلمانية عائشة الغبشاوي عن صمت رجال الدين والعلماء عن الفساد، وأضافت: "لماذا لا العلماء والدعاة مستكينين وصامتين، هل من أجل حفنة من الحوافز تدفع لهم هنا وهناك تسكتهم عن قول الحق، حنقول لربنا شنو؟"، وأشارت إلى أن البرلمان أجاز ميزانية العام الحالي التي جاءت وبالاً على المواطنين.



واتهم البرلماني عبد الكريم يونس النواب بالفساد لعدم احترامهم الزمن والتأخير عن حضور الجلسات في الزمن المحدد، واعتبر الأمر إهداراً للوقت والمال ووصفه بالفساد، وقال: "يجب أن نحاسب أنفسنا أولاً قبل أن نحاسب الآخرين، ومحاربة الفساد، وأن نحاسب ضمائرنا لماذا نتأخر ساعة كاملة عن موعد بداية الجلسة في ظل وجود رئيس الجلسة حضوراً داخل قاعة البرلمان". |Articles |News |مقالات |بيانات