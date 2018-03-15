اتفاق بين السودان وتركيا لتفعيل الشراكة الزراعية



07:16 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: محمد جادين



اتفق السودان وتركيا، على تفعيل الشراكة الزراعية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، على أن تقوم المؤسسة التركية بزيارة السودان مطلع شهر أبريل المُقبل، بجانب التعاون في مجال توفير مدخلات الإنتاج.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية بالإنابة جعفر سومي توتو في تصريح صحفي أمس، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق د. محمد عثمان الركابي، التقى في إطار زيارته الحالية إلى تركيا، وزير الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية، وبحضور المدير العام لمؤسسة الأعمال الزراعية.



وأكد الوزير التركي دعم بلاده للسودان في مجالات التنمية والاستثمار والبنيات التحتية.



وأوضح أن وزير المالية زار ولاية قونيا، والتقى والي الولاية ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بجانب زيارته لبورصة المنتجات الزراعية وعدد من المزارع والمصانع.