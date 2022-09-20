اتحاد معاشيي الخرطوم يدعو لوقفة احتجاجية

يدعو اتحاد معاشيي ولاية الخرطوم، كل المعاشيين وأسرهم المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التي سوف تكون في يوم الأربعاء المقبل 21/09/2022امام مجلس الوزراء بالبوابة الجنوبية،الساعة الحادية عشر صباحا، والتي دعت إليها تنسيقية اللجنة القومية وتجمع المفصولين تعسفيا، وتضامن اتحاد معاشيي ولاية الخرطوم مع هذه الدعوة التي تصب مطالبها في خدمة واستحقاقات المعاشيين المتمثلة في :—
1/جبر الضرر بمرتب 6 ست أشهر عن كل عام بالهيكل الراتبي الجديد
2/تحسين المعاش بنسبة 83% بالهيكل الراتبي الجديد.
3/توحيد سن المعاش ..
ونحن إذ نناشد كل المعاشيين القادرين المشاركة فى هذه الوقفة الاحتجاجية، نناشد اسرهم أيضا وكل من له المصلحة في تحسين المعاش المشاركة فى هذه الوقفة الاحتجاجية..
اتحاد معاشيي ولاية الخرطوم
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