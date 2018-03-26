اتحاد الكتاب والإعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة يعقد اجتماعه الدوري



03:33 AM March, 25 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر







​

لندن - سودانيزاونلاين





عقد اتحاد الكتاب والاعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة اجتماعه الدوري، الأحد الموافق 25 مارس 2018.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها انطلاقة مشروعات الاتحاد وبرامجه وأنشطته التفاعلية.

كما ناقش الاجتماع فتح باب العضوية -للمستوفين لشروطها- بما يخدم أهداف الاتحاد.

وأمن اعضاء اللجنة التنفيذية على عدد من المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد من بينها وضع روزنامة عمل برامج الاتحاد للفترة المقبلة.

كما أكد اعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة النأي بالاتحاد من الخوض في الصراعات التي تشهدها بعض الكيانات المهنية الموازية، وتوافق المجتمعون حول مبدأ مواصلة العمل الجاد للحفاظ على اوضاع الاتحاد القانونية والدستورية والمحافظة على اللوائح والقوانين التي أدت للنجاح في تأسيس الاتحاد وفق القوانين المنظمة للعمل وحسب شروط الجهات المختصة في المملكة المتحدة.

وتم الإجماع على ضرورة مخاطبة القضايا الحيوية لخدمة الشعب السوداني وزملاء المهنة بالداخل في الفترة المقبلة.

