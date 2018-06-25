اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية

يستضيف اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة ندوة عن "الأزمة السودانية وتحديات الوضع الراهن" والتي يقدمها الأستاذ بدر الدين يوسف السيمت والذي يقوم بزيارة هذه الأيام للولايات المتحدة، والدعوة عامة.
الزمان: السادسة مساء يوم السبت 7 يوليو 2018 المكان: 6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003
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