اتحاد الجاليات السودانية بالمملكة المتحدة يدعوكم لحضور ندوة قانونية

*اتحاد الجاليات السودانية بالمملكة المتحدة* *المكون من ثمانية جاليات ( لندن ، بيرمنغهام ، بولتون ، هّل يوكشير ، نيوكاسل ، هدرسفيلد ، بريستون و غلاسقو)* الفعالية السابعة عشر للاتحاد فى هذه الدورة و المحاضرة السابعة فى الاستشارات القانونية للقادمين الجدد من السودانيين لبريطانيا *التعديلات الجديدة لقانون اللجوء السياسى ببريطانيا* (ترحيل طالبى اللجوء السياسى الى رواندا) ستكون هناك فرص للجميع لطرح الاسئلة و الاستفسارات *الجمعة 25 نوفمبر 2022* *من الساعة 5 الى 7 مساء*
*الاستاذ غازى ربيع حسنين* المحامى بالمحاكم العليا و خبير فى قانون الهجرة البريطانى وحقوق الانسان Solicitor of the Supreme Court Immigration and Human Rights Expert المحاضرة عبر الزووم و مرفق الرابط و رقم الغرفة Zoom Meeting ID: 829 1487 4003
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