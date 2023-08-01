ابناء شمال كردفان بالسعودية يحتسبون الحاج/ علي السيد عبد الباقي واسطة عقد الركابية

تحتسب رابطة ابناء ولاية شمال كردفان بالسعودية بقلوب راضيه بقضاء الله وقدره في وفاة الحاج/ *علي السيد عبد الباقي* يرحمه الله واسطة عقد الركابية والاسرة واحد قاماتها الفخيمة بشمال كردفان والذي وافته المنية بالعاصمة الخرطوم بمستشفى علياء التخصصي صباح اليوم الاحد وبوفاته فقدت الأسرة أحد أعمدتها وأحد ركائزها يشار اليه بالبنان لصلاته الطيبه ، والذي يمتاز بذاكرة تستحضر الماضي وعاش حاضرا زاهرا بالمحبة والمودة في القربى وكان عنوانا للسيرة الحسنة في كل مكان حل فيه . وكان رحمه الله يتفقد الاهل والعشيرة ويسال عنهم ومواصل للارحام ولا نزكي على الله احدا .وإذ ينعي فيه ابناء شمال كردفان بالسعودية طيب الخصال ودماثة الخلق وطيب المعشر والكرم الفياض ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،، ، نسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا ويجعله من أصحاب اليمين وورثة جنة النعيم ويثبته عند السؤال ويجعل قبره روضة من رياض الجنة... ويغفر له ولا يحرمنا اجره ... والعزاء لال حاج السيد عبد الباقي وال محمد عبد الباقي وال احمد حامد وال مهدي العوني وآل محمد الحاج الجعفري وللاسرة والاهل وعموم الركابية بامدرمان الثورة الحارة ١٧ والعاشرة والخرطوم بحري والخرطوم والابيض وبارا والهلالية وبرنكو وكل من له صلة به ولاعمامه ولعماته ولخيلانه وخالاته ولاخوانه واخواته وابنائه وبناته واحفاده ومحبيه وعارفي فضله وجميع افراد العائلة الكريمة والاهل والاصهار ولعموم اهلنا داخل وخارج الوطن... والحمدلله رب العالمين
*الامانة العامة*
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