إنطلاق أعمال المؤتمر النوبي العالمي الرابع عشر بمتحف اللوفر بباريس



02:23 AM September, 08 2018 سودانيز اون لاين

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تنطلق اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر العالمي الرابع عشر للدراسات النوبية، الذي تنظمه الجمعية العالمية للدراسات النوبية بالتعاون مع جامعة السوربون ومتحف اللوفر وذلك في الفترة من 10 ـــ 15سبتمبر.



ويشارك في المؤتمر مجموعة من العلماء والدارسين من جميع أنحاء العالم من المهتمين بالتاريخ والحضارة والآثار واللغات النوبية وطرح الجديد في عالم الأبحاث والاكتشافات الحديثة من الآثار والحفريات التي تمت خلال الأعوام الأربعة الماضية منذ انتهاء المؤتمر السابق في نوشاتل في سويسرا. وقال الدكتور / مهندس / عبدالله صبّار الذي سيشارك بمحاضرة عن فن العمارة النوبية أن المؤتمر جدير بالاهتمام ووأهاب بالدارسين والمهتمين بالدراسات النوبية من السودانيين(وخاصة النوبيين منهم )اللحاق بركب هذه التظاهرات العالمية.



