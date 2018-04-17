إغلاق(28)بئراً لمياه الشرب بسبب التلوث



08:40 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



أغلقت(28)بئراً لمياه الشرب بسبب التلوث وعدم صلاحيتها ووفقاً لتقرير المراجع العام بين أن هيئة المياه عزت أسباب المشكلات الفنية إلى أن الحفر تم على عجل وبعد التشغيل انخفضت خاصية الإنتاج الفيزيائية والكيميائية وأصبحت غير صالحة للشرب.

وأوضح تقرير المراجع إغلاق بئر الجريف الحارة(5)الجديدة لشرط الفلتر وإيقاف بئر الصحافة مربع(38) نسبة لاعتراض المواطنين فيما أغلقت(5)أبار بشرق النيل بسبب تلوث بمواد عضوية وهي ( الحاج يوسف شمال حي الشروق ، والحاج يوسف أبوقدوم ، وحي الرحمة مسجد النور ، حي الفلاح مربع 3 وأبوقدوم المسجد) .

فيما أغلقت 8 آبار بسبب عدم وجود ماء بعد عملية النظافة وهي )ابار (الشقلة مربع 2و4وعد بابكر جنوب ومرابيع الشريف المدرسة وحي النصر مربع 1 ومربع 24 وبئر سوبا القنيعاب غرب .

وبلغ عدد الآبار التي أغلقت بسبب عدم صلاحية الماء 6 آبار وهي ( الحاج يوسف الشقلة مربع 10 والشقلة وسط الشهيدة ندى والحاج يوسف الصهريج والحاج يوسف مزدلفة مربع.