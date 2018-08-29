إغتصاب وقتل طفلة بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان

08:13 PM August, 29 2018 سودانيز اون لاين

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الأبيض:الزين كندوة





تعرضت الطفلة صاحبة الست سنوات التلميذة بمدارس صباح الخاصة أمنية عثمان آدم إبراهيم لحالة إغتصاب وقتل عمداً ووجدت جثتها داخل بئر سايفون بجوار بقالة بحي المطار مشتبه في صاحبها وتم القبض عليه.



ومن جانبهم طالب المواطنون المتجمهرون بحي المطار بالأبيض بضرورة وضع ضوابط صارمة لكل أصحاب البقالات بالأحياء وطالبوا بضرورة إجراء مسح جنائي لإكتشاف ظاهرة الإغتصاب التي أصبحت مؤرقة للأسر.



وقال المواطن حامد محمد حامد من سكان حي الصفاء المجاور لحي المطار إن الحادث مؤلم ، وللأسف لقد أصبحت مثل هذه الحوادت متكررة من معظم أصحاب (الدكاكين) بالأحياء وإن محكمة الأسرة والطفل تستقبل حالات تعدادها أصبح زائد ومخيف ومهدد للمجتمع .



وشدد حامد علي أهمية الفحص الأمني وقال حتي الإيجارات للمنازل للأشخاص بدون أسر أحياناً تشهد مثل هذه الظواهر السالبة ، لذلك يجب وضع ضوابط جنائية خاصة بممارسة تجارة الأحياء أو فتح البقالات لا تتم إلا عبر ضوابط متعددة فيها فحص أمني ولا يكون صاحب البقالة بدون أسرة(عذابي).



ومن جانبه قال مدير شرطة شمال كردفان اللواء شرطة الهادي أحمد

الدحيش أن أتيام الشرطة تحركت فور إبلاغها بحادثة الإختفاء وتم زيارة

موقع الحدث والوقوف علي الموقع الذي تمت فيه الجريمة والقيام بالإجراءات

القانونية للوصول لمرتكب الجريمة...



وأضاف الدحيش أن الشرطة القت القبض علي

عدد من المشتبه فيهم مشيراً إلي أن التحريات والتحقيقات جارية.

وكشف الدحيش إن نتائج التشريح أثيت أن المجني عليها تعرضت لإعتداء جنسي

وكسر في الرقبة وجروح في اليد اليسرة.وتعد الطفلة الأبنة الوحيدة لأسرتها

الصغيرة.

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