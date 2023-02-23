إعلان سياسي بين الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 02-23-2023, 06:14 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-23-2023, 03:52 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4483

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إعلان سياسي بين الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.

    03:52 PM February, 23 2023

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
    مكتبتى
    رابط مختصر





    إستشعارا للمسؤولية الوطنية، وإستدراكا لما تمر به بلادنا من ظروف تتطلب مشروع وطني يقوم على مباديء راسخة - إلتقى وفد بقيادة السيد/ جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني - رئيس الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية - نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي - الأصل، مع وفد من الحركة الشعبية لتحرير السُّودان - شمال، بقيادة القائد/ عبد العزيز آدم الحلو – رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، بجوبا - عاصمة جنوب السودان في الفترة من 21 - 23 فبراير 2023.

    جدد الطرفان إلتزامهما بما تم الإتفاق عليه سابقا، وناقشا قضايا الراهن السياسي وكيفية معالجة الأزمة السودانية من جذورها التاريخية، وإتفقا على المباديء والمرتكزات التالية :

    1/ إن تجاوز أخطاء الماضي والخروج من فشل الدولة السودانية نحو رحاب دولة حديثة يستَّدعي قيام تحالفات سياسية على أساس الحد الأعلى في مرحلة إعادة التأسيس وتجاوز تحالُفات الحد الأدنى، للخروج من الدائرة الشريرة، وتحقيق إستدامة السلام والديموقراطيه والتنمية، كما أكَّد الطرفان على ضرورة تقديم مشروع الدولة والمُشتركات الوطنية العليا على ما سواها.

    2/ أكد الطرفان على إن الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة، مؤكدين إن دور الدين في المجتمع أساسي ولا تنازل عنه، وأنه لا يمكن، كما لم يحدث، أن تم فصل الدين عن المجتمع، ويشهد بذلك تاريخ السودان قبل قوانين 1983.

    3/ أكد الطرفان ان الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، وفي نفس الوقت إيجابياً من جميع الأديان والهويات؛ وفقاً لهذا يتوجب على الدولة أن تؤمّن حرية العبادة وحماية مؤسساتها بطريقة متساوية وإيجابية؛

    4/ يقوم نظام الحكم في السودان على اللامركزية (السياسية / الإدارية / القانونية / المالية / الأمنية) ويرتكز على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوب السودان.

    5/ تغيير السياسات الكلية للقطاع الإقتصادي للدولة التنموية لتتيح الفرصة للتوجه نحو الإقتصاد المنتج وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية والرفاه.

    6/ تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب الأقاليم السودانية لرفع التَّهميش تنموياً، ثقافياً، وبيئياً مع مُراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي دارت بها الحروب؛

    7/ الإعتراف بالتعدد والتَّنوُّع التَّاريخي والمُعاصر للدولة السودانية عرقيا وثقافيا ودينيا وإقليميا على أن ينعكس ذلك فى هياكل السلطة والمؤسسات الإعلامية ومناهج التعليم والسياسات التنموية الخ .. إلخ.. للتاكِّيد على أن جميع الأعراق والدِّيانات والثَّقافات والأقاليم هي أجزاء مُكوِّنة للهويَّة الوطنية للدَّولة، ويجب أن تعمل الدَّولة على تنميتها على طريق بناء هويَّة وطنية مُشتركة، وذلك بوضع الترتيبات المُنصِفة والبناءَّة موضع التنفيذ لتتيح لكافة الشِّعوب والكيانات السُّودانية المُتباينة والمُتعدِّدة المُساهَمة في ذلك البناء بتساوٍ وإنصاف.

    8/ مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى وإعادة بنائها وتحديثها وهيكلتها بعقيدة قتالية جديدة، ويكون مُهمَّتها الرئيسية حماية البلاد والمواطنين والدَّستور. على أن يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية وفق جداول زمنية لضمان سلام مستدام.

    9/ ناقش الطرفان الوضع السياسي الراهن بإستفاضة وإتفقا على ضرورة أن يكون هناك وفاق وطني وتوافق سياسي يسهم في تشكيل حكومة مدنية تسهم إيجابا في دفع عملية السلام وإستدامته بمخاطبة جذور المشكلة السودانية.

    10/ تكون الفترة الإنتقالية منصة لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة وصياغة الدستور الدائم الذي يرتكز على (المباديء فوق الدستورية).

    11/ إتفق الطرفان على تفعيل لجان العمل المشترك بينهما.

    12/ يقدم الطرفان ويثمنان عاليا دور دولة جنوب السودان ولهم الشكر للرئيس الرفيق سلفاكير ميارديت والوساطة.

    وقع الطرفان على هذا الإعلان السياسي - في هذا اليوم 23 فبراير 2023.

    القائد/ عبد العزيز آدم الحلو
    رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السُّودان - شمال.

    السيد/ جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني
    رئيس الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية.
    نائب رئيس الحزب الإتحادي الدِّيمقراطي - الأصل.



    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
  • حزب المؤتمر الوطني المنحل يحذر حميدتي
  • صلاح مناع يصف حميدتي بالشجاعة
  • وزير التربية السابق محمد الأمين التوم: قيمة عربة واحدة من عربات جبريل كفيلة بحلّ أزمة المعلمين
  • الامة القومي يعلق على تصريحات قادة المكوّن العسكري
  • ضبط شبكة إجرامية يتبع أفرادها لإحدى القوات النظامية في الخرطوم


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
  • التيراكوتا أو (جنود الطين) مقال لي من 2016
  • تصريحات اللواء احمد ادريس
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الإثنين 20 فبراير 2023م
  • المنسي نبيل أديب
  • الاطباء....الادباء
  • رئيس بعثة الأمم المتحدة للانتقال فولكر تشكيل الحكومة سيكون قبل شهر رمضان
  • انطلاق بث قناة جديدة باسم الوثائقية

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
  • حميدتي و محاولة تغيير معادلة الصراع كتبه زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • توصيات ورشة اتفاق جوبا.. هل تحاشت إلغائه أم تحايلت عليه؟ كتبه إبراهيم سليمان
  • تحليل قصير، و نشيط، و الرهيفة التنقد.. كتبه ⁨خليل محمد سليمان
  • لا هم لهم سوى الكراسي كتبه ⁨أمل أحمد تبيدي
  • الدبلوماسي القطري د. النعمة( بورك السودان والشعب الأغر ) في منصة أحتفال الروابطالمهنية و سوا في ليل
  • كسرُ ذراع الكيان الخارجية ضرورةٌ وقطعُ يده الطويلة حاجةٌ كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • اسبوع المعارض الفنية في بغداد كتبه اسعد عبدالله عبدعلي
  • يا هوي أحذروا من الوقوع في الهاوية المظلمة !! بقلم الكاتب / عمر عيسى محمد أحمد
  • مـا هــي قصـــة المناطيد الصينية والولايات المتحدة ؟؟ بقلم الكاتب / عمر عيسى محمد أحمد

























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de