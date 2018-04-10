إعفاء مساعدي محافظ بنك السودان وإلغاء وظائفهم

الخرطوم ـــ اليوم التالي أصدر حازم عبد القادر، محافظ البنك المركزي، أمس (الأحد)، قراراً قضى بإعفاء مساعدي المحافظ الأربعة عبر إلغاء وظائفهم، وهم (عوض عبد الله أبو شوك، عبد الله الحسن، محمد أحمد البشرى، ورابعة أحمد الخليفة). ويُمسك المساعدون بملفات متخصصة، وهي قطاع المؤسسات المالية والنظم، قطاع الصيرفة والعملة، قطاع الاقتصاد والسياسات، وقطاع الإدارة والخدمات. ووفقاً للقرار فإن الخطوة تأتي في إعادة هيكلة البنك المركزي.
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