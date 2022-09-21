إعفاء مسئول رفيع عقب لقائه المتأثرين بالسيول والفيضانات

09:06 PM September, 21 2022 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

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بربر: سودان برس

أبلغت السلطات بولاية نهر النيل المدير التنفيذي لمحلية بربر، إعفائه من منصبه، عقب لقائه المتضررين من السيول والفيضانات بغرب بربر أمس الثلاثاء.



ورفض مواطنو غرب بربر المُتأثرين من السيول والفيضانات، عرض شركة “اكسس رود” لبناء منازل المتأثرين.



ورجح مقربون إنهاء تكليف حسن حمد السيد، بسبب مقابلته المتضررين الرافضين لعمل شركة “إكسس رود”.



وكان المواطنون أبلغوا الشركة والمدير التنفيذي لمحلية بربر حسن حمد، برفضهم عرض الشركة، واعتبروه ربحياً وغير مقبول.



وأوضح نحو (60) شخصاً، ممثلين لقرى غرب بربر خلال لقاء مع المدير التنفيذي للمحلية، أن العطاء الذي فازت به شركة “اكسس رود”، لم يشارك فيه المواطنون ولا الوحدة الإدارية للمحلية.



وأفادوا بأن المدير التنفيذي للمحلية أبلغ ممثلي المنطقة أن عرض الشركة تضمّن بناء المربع الذي يتضمن (10) مجمعات سكنية تحوي كل وحدة غرفة وحمام وسور بواقع (300) متر بتكلفة بلغت (137) مليون حسب المناقصة، بواقع (13.7) مليون للوحدة الواحدة.



وقالوا إن العرض المُقدّم من الشركة ببناء غرفة وسور في (300) متر لا يتناسب والمبلغ المدفوع للشركة من أموال المسؤولية المجتمعية المُعلن من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بواقع تريليوني جنيه.



واستنكر المواطنون إهدار أموال المسؤولية المجتمعية، ولفتوا إلى أن الشركة السودانية تورد (8) تريليونات لخزينة الولاية كل (3) أشهر، مطالبين بضبط الصرف في أموال المسؤولية المجتمعية.













































