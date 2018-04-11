إطلاق سراح 6 من المعدنين السودانيين المحتجزين بمصر



09:54 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

نجحت اتصالات بين قيادتي جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمخابرات العامة المصرية، في الإفراج عن ستة من المعدنين السودانيين المحتجزين بمصر والذين تم إلقاء القبض عليهم في فبراير الماضي، عندما كانوا في طريقهم إلى منطقة العوينات.

ووصل المعدنون المفرج عنهم عبر منفذ قسطل الحدودي بعد أن تم إرجاع ممتلكاتهم إليهم، من بينها شاحنة كانت بحوزتهم عند إلقاء القبض عليهم، وكان المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد وجه الأجهزة المختصة بمتابعة إطلاق سراح المعدنين السودانيين، على إثر جهود قيادتي جهازي الأمن والمخابرات بالبلدين، وتقود السلطات الأمنية مجهودات متواصلة لإكمال إجراءات ترحيل (17) معدناً آخرين كان قد تم القبض عليهم في فترات سابقة.