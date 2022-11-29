إضراب التجار يشلُّ أكبر مجمع لبيع الذهب في السودان

نفّذ العاملون في “عمارة الذهب”، أكبر مجمع تجاري للذهب بالسودان، إضراباً عن العمل، الاثنين، اعتراضاً على تدابير حكومية تتعلَّق بالصادرات والرقابة على المعدن النفيس.
وتوقفت عمليات البيع والشراء في المجمع الواقع وسط الخرطوم، بعدما أغلقت المحال التجارية بشكل كامل في وجه العملاء، محدثة خسائر مالية كبيرة، وفق تقديرات تجار.
وجاء الإضراب الذي استمر يوماً واحداً، بسبب اعتراض التجار على نشاط شركات خاصة في شراء الذهب بأسعار عالية تفوق السعر الرسمي، مما يدخل المعدن، كما يقولون، في عمليات مضاربة مضرة بالاقتصاد، فضلاً عن أنهم كأصحاب محال تجارية، لا يستطيعون منافستها كونها “ستبتلع رؤوس أموالهم”، على حد تعبيرهم.
كما يعترض التجار على عمليات تفتيش مستمرة تنفذها شرطة التعدين في المجمع، بما يخالف اتفاقاً مسبقاً للتجار مع السلطات المعنية بأن تكون “عمارة الذهب” مثل “دار أبي سفيان”، أي “لا تفتش”، حسب وصفهم.
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