إشرافية أبيي تدعو لحسم هجمات القوات الجنوبية على غرب كردفان



05:24 PM March, 22 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: محجوب عثمان



دعا رئيس لجنة إشرافية أبيي حسن علي نمر لعقد اجتماع طارئ مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حول هجمات تشنها قوات من جنوب السودان على مواطنين في ولاية غرب كردفان.



وقال نمر في تصريحات بالبرلمان أمس: "المواطنون في محليىة الدبب تعرضوا قبل أيام لهجوم من قوات قدمت من جنوب السودان قتلت عدداً من المواطنين ونهبت أكثر من 8 آلاف رأس من الماشية"، مبيناً أنهم رفعوا مذكرة إلى لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني وعبرهم للجهات السياسية والتنفيذية، وأضاف: "نتابع هذه المذكرة، نطالب فيها بتوفير الحماية والأمن للمواطنين على الأرض وتوفير قوات لحمايتهم كما نطالب بإعادة الأموال المنهوبة وجبر ضرر المتأثرين".



وأكد نمر أحقية مواطني دينكا أنقوك في استخراج الرقم الوطني كونهم مواطنين سوادنيين، مشيرًا لوجود لجنة تعمل على التنسيق مع وزارة الداخلية لمنحهم الرقم الوطني.



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