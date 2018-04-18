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إسقاط عضوية اثنين من أعضاء البرلمان وبرلماني يشكك في حيدة بدرية سليمان

18-04-2018, 09:10 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1819

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إسقاط عضوية اثنين من أعضاء البرلمان وبرلماني يشكك في حيدة بدرية سليمان

    09:10 PM April, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    أسقط المجلس الوطن في جلسة أمس عضوية اثنين من أعضائه التابعين لحزب المؤتمر الوطني بسبب الوفاة، وشمل إسقاط العضوية ممثل الدائرة "18" بولاية جنوب دارفور عمر آدم أبكر قندولي بسبب الوفاة، وومثل دائرة أبوحراز بولاية شمال كردفان فتح الرحمن السيد آدم للوفاة. بينما شكك عضو البرلمان، مبارك النور، في حيدة رئاسة نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان لجلسة البرلمان ليوم أمس "الثلاثاء".
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