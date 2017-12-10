10-12-2017, 08:58 PM

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إسدال الستار على قضية المكفوف ناصر بالصلح

08:58 PM December, 10 2017 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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تعهد المتهم الشرطي مزيكا بعدم الاعتداء وتم إطلاق سراحه



ألزم القاضي رئيس اتحاد المكفوفين فضل المولى بتعويض ناصر عصا بيضاء





أصدر القاضي مولانا مقبل بمحكمة جنايات القضارف اليوم الأحد حكما في قضية المكفوف محمد أبراهيم آدم ناصر ضد المتهم الشرطي محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) . أصدر القاضي حكما بإلزام المتهم مزيكا بالاعتذار والتعهد بعدم التعرض للشاكي ناصر مرّة أخرى ، وإطلاق سراح المتهم . كما ألزم القاضي محمد عوض فضل المولى رئيس اتحاد المكفوفين بتسليم عصا بيضاء لـ ناصر عوضا عن تلك التي تم إتلافها عند اعتداء المتهم الشرطي مزيكا وزملائه على ناصر . جاء هذا الحكم بعد أن دعا القاضي مقبل إلى الصلح وعرضه على الشاكي محمد إبراهيم آدم ناصر الذي قبله بشرط التعهد بعدم الاعتداء عليه .



وقد قال محمد عوض فضل المولى رئيس اتحاد المكفوفين بولاية القضارف طوال العشرين سنة الماضية قال أثناء سير جلسة المحكمة أن الشاكي ناصر قد نشر إساءات حول اتحاد المكفوفين واتهامات وتحدث إلى راديو دبنقا إلا أن حديثه لم يجد آذانا صاغية . جدير بالذكر أنه قد تضامنت الأستاذة نادية سيد أحمد مع محامي الشاكي دفاعا عن ناصر .



وقد أبدى محمد إبراهيم آدم ناصر ـ بعد انتهاء الجلسة ـ ارتياحه للحكم وقال أن تعهد المتهم بعدم الاعتداء سيضع حدا لاعتداءات حدثت وتهديدات تكاثرت .



هذا وكان المتهم الذي تم إطلاق سراحه اليوم قد تغيب من الجلسة الماضية وأصدر القاضي قرارا بالقبض عليه لعدم الحضور ليمثل أمام المحكمة اليوم .

وبدأت هذه القضية التي تم إسدال ستارها اليوم عندما فتح ناصر بلاغا بالمادة 142 رقم البلاغ 2673) ) ضد مجهولين اعتدوا عليه بالضرب والإساءات وإتلاف الممتلكات زعموا أنهم من الشرطة ليتضح لاحقا أنهم فعلا من الشرطة ، وقد تعرّف ناصر بالصوت على محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) الذي هو شرطي ويقود عربة اتحاد المكفوفين .



وتأتي هذه الاعتداءات على ناصر والبلاغ على خلفية اعتراض ناصر على الفساد الإداري والمالي باتحاد المكفوفين بالقضارف الذي يعج بالفساد ويترأسه محمد عوض فضل المولى منذ 20 عاما .

لمزيد من التفاصيل تلفون محمد إبراهيم آدم ناصر 0919258561



مرفق صورة لـ ناصر

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