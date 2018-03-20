إرتفاع كبير في أسعار الغاز بكوستي



06:39 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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شهدت مدينة كوستي ارتفاعا كبيرا في سعر الغاز حيث وصل سعر الاسطوانة الي 175 جنيها بينما يبيع بعض الوكلاء اسطوانة الغاز بسعر 180 جنيها. وأوضح عدد من وكلاء الغاز في إفادات للميدان أن هناك تراجع كبير في القوي الشرائية للغاز مشيرين إلي أن رفع سعر الغاز ليس في مصلحة الوكلاء حيث تتكدس اسطوانات الغاز كما أوضح أحد الوكلاء بأن عزوف المواطنين عن الشراء ساهم في تعثر الوكلاء في دفع ايجار مراكز التوزيع وطالبو بتخفيض سعر الغاز حتي يكون في متناول يد المواطنين.