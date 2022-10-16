إدارة جامعة بحري: ما وقع من عنف تجاه أحد طلابنا من بعض منسوبي شرطة الجامعة (غير مبرر)

كشفت إدارة جامعة بحري، عن وقوع عنف من بعض منسوبي شرطة الجامعة تجاه احد طلابها الخميس المنصرم، وصفته بغير المبرر.
وأكدت الإدارة في بيانها،انها بصدد اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حدث فوراً ومحاسبة أيِّ جهة تعمل على الإخلال بالنظام، وأضافت “ولما كانت القضية بيد القضاء فإن الإدارة ستنتظر قول القضاء، ومن ثمّ إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة”. وقطعت،بحرصها على سلامة الطلاب، وانها لن تتوانى في تطبيق مبدأ العدالة ومحاسبة كل مخطئ إعمالاً للنظم واللوائح الإدارية.
وأصدرت إدارة الجامعة، قرارات شملت سحب أفراد الشرطة الذين شاركوا في العنف فورا ونهائيا،سحب شرطة الجامعة من جميع المداخل والمخارج والإدارات المختلفة على ان يظل عملها محصورا في حالات الطوارئ فقط، بجانب إحلال إدارة الحرس الجامعي بدلا عن شرطة الجامعة وتحمل مسؤوليتها كاملة في حفظ أمن واستقرار وسلامة منسوبيها من اساتذة..طلاب وعاملين
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