إدارة الثراء الحرام تُشكل لجنة تحقيق مع موسى هلال



10:20 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: إنتصار فضل الله



كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس الصحوة الثوري زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال المعتقل لدى السلطات منذ نهاية العام الماضي، وأكدت بداية التحقيق مع هلال الأيام الماضية بمباني إدارة الثراء الحرام.



وقالت المصادر التي تحدثت لـ"الصيحة"، إن إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل خصصت "طابقاً" كاملاً ببرج وزارة العدل للجنة التي كونت للتحقيق مع موسى هلال، وأشارت إلى أن اللجنة باشرت مهامها في التحقيق مع رئيس مجلس الصحوة الثوري مباشرة بعد تكوينها توطئة لرفع تقرير كامل عن التحقيق للجهات المعنية.



وكانت قوات الدعم السريع اعتقلت موسى هلال في السابع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور.