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إدارة الثراء الحرام تُشكل لجنة تحقيق مع موسى هلال

08-03-2018, 11:20 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1751

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إدارة الثراء الحرام تُشكل لجنة تحقيق مع موسى هلال

    10:20 PM March, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: إنتصار فضل الله

    كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس الصحوة الثوري زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال المعتقل لدى السلطات منذ نهاية العام الماضي، وأكدت بداية التحقيق مع هلال الأيام الماضية بمباني إدارة الثراء الحرام.

    وقالت المصادر التي تحدثت لـ"الصيحة"، إن إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل خصصت "طابقاً" كاملاً ببرج وزارة العدل للجنة التي كونت للتحقيق مع موسى هلال، وأشارت إلى أن اللجنة باشرت مهامها في التحقيق مع رئيس مجلس الصحوة الثوري مباشرة بعد تكوينها توطئة لرفع تقرير كامل عن التحقيق للجهات المعنية.

    وكانت قوات الدعم السريع اعتقلت موسى هلال في السابع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور.
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13-03-2018, 10:06 AM

مصعب


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Re: إدارة الثراء الحرام تُشكل لجنة تحقيق مع م� (Re: صحيفة الصيحة السودانية)

    ولماذا موسى هلال فقط وين باقى القطط السمان ناس عبدالله البشير ووداد وعوض الجاز الخ الخ الخ واولاد نافع ههههههه
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13-03-2018, 06:44 PM

نيمو


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Re: إدارة الثراء الحرام تُشكل لجنة تحقيق مع م� (Re: مصعب)

    لأنو غرابي ..الوهم البسمو نفسهم بقارة ابادوا اهل دارفور الاصليين وما زالوا يبيدون مفتكرين انو الارض حتبقى كلها حقتهم وما عارفين مكر الانقاذ وبشيرها واهو موسى هلال الكان عامل فيها اسد وبياكل النار بيتذل ويتهان ويتساق من عزاء امو ويجيبهو زي الخروف ويحبسوه في بيتو زي الكلب وهسع بيحققو معاهو زيو وزي اي حرامي تاني وحميدتي الجاهل بعد يقضي ليهم غرضهم برضو حيكون مصيرو اسوأ
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