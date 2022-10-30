إحتفال بذكرى الفنان الأديب الكابلي بلندن

محمد علي ـ لندن هذا الصمت صليل غيابك.. محال ان تموت وانت حي، وكيف يموت ميلاد وجيل؟ الا ان هذا الموت قد اضر بالدنيا ففضحها.. ادور حولك باحساسى.. ربيع بيغازل النوار.. واشيلك جوة أنفاسي.. عشان تطفي اشتياقي الحار.. هكذا تغني العملاق عبدالكريم الكابلي للسودان، عشقاً وعطاءً ومعرفة. وهاهي رابطة عشاقه ومحبيه في بريطانيا، يدشنون فعاليتهم الأولي احتفاءً وحباً، بالتضامن مع الموسيقيين السودانيين في بريطانيا، والناس المشاعر بين فنان لشاعر، في دعوة لامسية في حضرة إحساسك اللامتناهي، مبدعنا الكابلي رحمة الله تغشاك. تقدم الأمسية الإعلامية المتميزة جدية عثمان.
ومشاركة (أعضاء من فرقة الكابلي ببريطانيا: عفيفي فتح الله، محمد يحي، عثمان بابو، و الوافر شيخ الدين " من اسبانيا") ويشارك أيضا المبدعين، طارق "ساكس"، غاندي السيد، مجاهد بابنجيدا، الكلس، محمد مكي، نزار الماحي سليمان، محمد أبكر، محمد دقشة، وحيدر السر والصادق شيخ الدين من بلجيكا. السبت الموافق 12/11/2022 The Advent Centre 37 Brandon Street London W1H 5JE من السابعة مساءاً حتي منتصف الليل One attachment
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