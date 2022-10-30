إحتفال بذكرى الفنان الأديب الكابلي بلندن

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
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10-30-2022, 01:10 AM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 11-16-2014
مجموع المشاركات: 444

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إحتفال بذكرى الفنان الأديب الكابلي بلندن


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  • فارس الحوبه،العالم النحرير بروفسير صديق تاور ،حفظه الله ورعاه زخرا للوطن ولقبيلة العلماء السودانيين
  • الدعم الدولي لمشروع الدستور.. هل يخترق جدار أزمة السودان؟
  • القيادة المركزية للضباط وضباط الصف المتقاعدين تحذر الانقلابيين والمليشيات
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