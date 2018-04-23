إحباط تهريب سبائك ذهب بمطار الخرطوم

الخرطوم ـــ (اليوم التالي) تمكنت سلطات أمن الطيران بشركة مطار الخرطوم الدولي، أمس، من إحباط محاولة تهريب سبائك ذهب تقدر بـ(1.400) كيلو جرام، على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في طريقها للهند بحوزة راكبتين . حيث تمكنت ضابطة الأمن خديجة عوض رئيسة الوردية (أ) من كشف الضبطيات وهي مخبأة داخل أحذية السيدتين وأيدي الشنط اليدوية التي تحملانها وهما في غرفة السلامة الجوية . وبالرجوع إلى أمتعتهن التي تم شحنها وجدت أيضاً كميات داخل الأحذية المشحونة.
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