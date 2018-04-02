إجازة قانون تنظيم مواقف المركبات مدفوعة القيمة بالخرطوم

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الخرطوم : أسماء

أجاز المجلس التشريعي ولاية الخرطوم قانون تنظيم مواقف المركبات مدفوعة القيمة بالخرطوم لسنة “2018”.. وأعلن رئيس لجنة التخطيط والبنى التحتية بالتشريعي جابر محمود مضوي عن حظر القانون استخدام أرصفة الطرق والمساحات الخارجية المحددة كمناطق تنظيم، وحظر مناطق التنظيم بالولاية أو استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الوزارة، وقال جابر في جلسة التشريعي أمس إن رسوم استخدام المواقف حددت بواحد جنيه للساعة في الساحات، ومبلغ جنيهين للوقوف في الشوارع الجانبية والفرعية في مناطق التنظيم، وثلاثة جنيهات للمواقف متعددة الطوابق، وأكد ان القانون يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً.