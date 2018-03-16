إثيوبيا توافق على دعوة السودان بشأن اجتماع سد النهضة



05:52 PM March, 16 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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القاهرة: وكالات



أعلن السفير الإثيوبي لدى مصر، تاييى أثقلاسيلاسي أمدي، موافقة بلاده بشكل مبدئي على دعوة السودان لعقد اجتماع لجنة سد النهضة التي تضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات بالقاهرة والخرطوم وأديس أبابا لبحث الأزمة يومي 4 و5 أبريل المقبل.



وقال السفير، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أمس، إنه بناء على دعوة السودان للجانبين المصري والإثيوبي، سيلتقي ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا على أساس توجيهات القادة الثلاثة عقب القمة الثلاثية التي عُقدت في أديس أبابا، نهاية يناير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.



يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت، في 17 فبراير الماضي، تأجيل اجتماع اللجنة التي تضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات بالدول الثلاث، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم في مستوييه الفني والوزاري يومي 24 و25 من فبراير الماضي، استجابةً لطلب من الجانب الإثيوبي، نتيجة التطورات السياسية التي طرأت على البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي.