فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 14-03-2018, 09:12 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة - يوم المرأة العالمي - التحية لأُمّو وللميرم

08-03-2018, 02:09 AM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2829

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة - يوم المرأة العالمي - التحية لأُمّو وللميرم

    01:09 AM March, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الصبر من شيم الكرام، وما أكرمك يا حواء بلادي، رغم ضنك العيش، رغم الألآم، رغم الأحزان، يستمر عطاءك اللاّ محدود. هي الأم والزوجة والأخت والإبنة والصديقة والمعلمة مربية الأجيال.
    لكِ التحية وإنتي تربيين النشأ، وتزرعين الحقول، وتعالجين المرضى وتغيثين المتضررين دون تأوه او كلل او ممل.

    التحية لكِ وانت تسطرين أسمى أيات الصمود في مناطق الحرب المفروضة عليك من قبل النظام، وتجابهين العنف الممنهج ضدك، لم يترك النظام الحالي أسلوب دنيئ إلا وإستخدمه ضدك، من مضايقات، وتعدي، واعتقال وتعذيب وتشريد وقمع واغتصاب وتنكيل وتقتيل.
    التحية لكِ في معسكرات اللجوء والنزوح والكراكير وسفوح الجبال، رغم ضنك العيش، وسد الأفق تعملين جاهدة لتوفير ما يمكن توفيره للنشأ ولأسرتك. والتحية لكك من فقدت وفقدت، لكل الثكلى والأرامل واليتامى.

    التحية لكِ في يومك العالمي في كل من دارفور وكردفان والنيل الأزرق، والوسط والشمال والشرق.
    التحية لك في دول المهجر، التحية لكِ في السلم التعليمي وفي القطاع المهني، التحية لربّات البيوت، لكي يا مريم الصُناع.
    نتمنى أن يعافى الوطن من كابوس اللئام لكي تنعمي بحياة كريمة تليق بكِ.

    القومة ليك يا بنت بلادي، يا ميرم يا أُمّو

    أمانة الإعلام/ أمانة المرأة والطفل
    إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
    الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com
    إيميل: [email protected]
    تويتر: @darfurunionuk
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de