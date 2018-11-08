إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يقوم بتوزيع كراسات وأقلام لعدد ٥٠٠ تلميذ وتلميذة بمعسكر قلاب - شمال د

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إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يقوم بتوزيع كراسات وأقلام لعدد ٥٠٠ تلميذ وتلميذة بمعسكر قلاب - شمال د

    00:13 AM November, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    ضمن الخطة الانسانية التي وضعها الإتحاد لدورة ٢٠١٨-٢٠٢٠ والتي تحمل في طياتها دعم التعليم في معسكرات النزوح واللجوء، تم أختيار مدرسة المقارين المختلطة - مرحلة الأساس- والتي تقع فى معسكر قلاب على بعد 20 ميل غرب مدينة الفاشر، على طريق الفاشر نيالا. تتكون المدرسة من ثمانية فصول مختلطة و عدد التلاميذ و التلميذات فيها ٥٧٤.
    تمكنت أمانة الشوون الإنسانية لاتحاد دارفور من جمع مساهمات من بعض أعضاء المكتب التنفيذي كضربة بداية، وتم إستخدام المبلغ لغرض شراء كراسات و أقلام للأطفال فى المدرسة، وبحمد الله تم شراء كراسات و أقلام بواسطة الأخ الذى تم تكليفة و مع وكيل المدرسة. أدناه تفاصيل ما تم شراءه عبر المناديب:-
    عدد 500 كراسة كبير و صغير
    عدد 500 قلم حبر و رصاص
    عدد 13 قلم فاخر للمعلمين

    حيث تم توزيع الحاجيات الى ما يقارب ال 500 طالب و طالبة للفصول من الصف الأول الى السابع وسط فرح من الذين تلقّوا هذه مساهمة بسيطة والتي نرجو أن تكون لها معانٍ كبيرة في نفوسهم. هذا فان التقارير الواردة عن التعليم داخل معسكرات النزوح واللجوء تشير إلى شُح كبير في الموارد والبيئة المهيئة للتلاميذ، وأيضاً للمعلمين. لا يعتبر التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان (مرجع ١).
    كما ذكر سابقاً، كانت هذه ضربة البداية، وقد تم حصر المساهمات في إطار ضيّق من أجل عامل التجربة، وكما يقول المثل قليلٌ مستمر خَيْرٌ من كثير مُتقطّع.
    سوف يقوم الإتحاد بعمل مناشدات وتوسعة إطار المساهمات في المستقبل القريب ليتعدى دعم أهل السودان في هذه المعسكرات بشكل منتظم لان في ذلك وأجب علينا كأهل البلد وايضاً وفاء لأجيال المستقبل.

    https://youtu.be/2pSCDubWNhohttps://youtu.be/2pSCDubWNho

    عبدالماجد سليمان
    أمين أمانة الشؤون الإنسانية
    الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

    إيميل: [email protected]

    تويتر: @darfurunionuk


    مرجع ١:- الحق في التعليم
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