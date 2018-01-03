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إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المت

03-01-2018, 07:49 AM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
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إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المت

    07:49 AM January, 03 2018

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    تشرف المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة (دورة ٢٠١٦-٢٠١٨) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) للوقوف على تقرير عمل الاتحاد خلال العامين الماضيين وأيضاً لإنتخاب مجلس تشريعي جديد يتسلم زمام الأمور وِفقاً لنظم ودستور الإتحاد. هذا فقد تم تحديد الزمان والمكان أدناهما لعقد إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد.

    الزمان:- يوم السبت، الخامس من شهر فبراير ٢٠١٧، الساعة الواحدة ظهراً
    المكان:- جمعية أبناء دارفور بمدينة ليستر
    19 Brunswick Street
    Leicester
    LE1 2LP


    نرجو من الإخوة والأخوات الحرص على الحضور في الزمان المحدد.
    للاستفسار الرجاء الاتصال على الارقام التالية
    الصادق علي النور – رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07478258243
    محمد إسحق – الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07445973996

    ولكم جزيل الشكر،
    مع أطيب المُنى.

    محمد إسحق
    الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتّحدة
    الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com
    إيميل: [email protected]
    تويتر: @darfurunionuk
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