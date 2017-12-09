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إبراهيم محمود يثمن العلاقات بين السودان وماليزيا

09-12-2017, 04:36 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

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إبراهيم محمود يثمن العلاقات بين السودان وماليزيا

    04:36 PM December, 09 2017

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخطوم: الصيحة
    أشاد مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني بجهود وإنجازات الحكومة الماليزية وحزبها الحاكم الذي قاد ماليزيا بتنوعها نحو التطور والرفاه ما جعل منها أنموذجاً للدول النامية .
    ولفت محمود لدى لقائه بمقر المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة (أمنو) الحزب الحاكم في ماليزيا، الأمين العام تانقو عندنان بن منصور أمس الجمعة، إلى العلاقات المتطورة بين السودان وماليزيا والحزبين الحاكمين وما نجم عنها من تعاون في شتى المجالات.
    وبحث مساعد رئيس الجمهوريه خلال اللقاء سبل دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين السودان وماليزيا .
    وأشار محمود الذي التقى كذلك وزير التعليم العالي الماليزي بروفيسور إدريس يوسف في تصريحات عقب اللقاء إلى أنه اتفق مع الجانب الماليزي على التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي وتبادل البرامج والبحوث والتنسيق بين الجامعات في البلدين بجانب تكوين شركات مشتركة للاستشارات في مجالات التقنيات المختلفة والطاقات المتجددة .
    وقال "إن مجالات التعاون بين الجامعات ستشمل كذلك الإنتاج الزراعي وتوفير منح لدراسة الماجستير والدكتوراه لأساتذة الجامعات السودانية في ماليزيا وتبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات والباحثين في البلدين.
    وأكد محمود في لقائه مع الأمين للحزب الحاكم الذي يتولى حقيبة وزارة السياحة أهمية وإمكانية الاستفادة من الإمكانات وعلاقات التقارب والتشابه بين البلدين والشعبين من خلال تعزيز علاقات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.
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