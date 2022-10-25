إبراهيم غندور يحرض الاسلاميين

حرّض القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور منسوبي الإسلاميين على التواجد في الشارع باستمرر وانتزاع حقوقهم وأخذها بإيديهم. وفيما دعا منسوبي الإسلاميين للخروج إلى الشارع متى ما قال لهم قادتهم السياسيون ذلك، قال” أخرجوا لتقيموا العدل وتخلّصوا بلادنا من العمالة والبيع”. وزاد” أمرنا لن ينصلح إلاّ إذا توّحدنا” وشدّد غندور خلال مخاطبته حملة إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين، وفق صحيفة الانتباهة الصادرة، الثلاثاء، على ضرورة أنّ لا يترك منسوبو الإسلاميين البلاد مسوامة بين هذا وذاك. وقال لهم”أنا لا أدعوكم للخروج يوم 29 أكتوبر فقط، إنّما أدعوكم إلى التواجد في الشوارع على الدوام حتى نأخذ حقّنا بأيدنا”.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 25 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة