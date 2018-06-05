أم تضع خمسة توائم بمستشفىً في أم درمان



06:31 PM June, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر







الخرطوم: إبتسام حسن



شهد مستشفى الشيخ محمد علي فضل لحوادث النساء والتوليد بأم درمان أمس ولادة طبيعية لعدد 5 توائم 3 ذكور و اثنتين من الإناث تحت إشراف أخصائي نساء وتوليد ونائب أخصائي إضافة إلى داية. هذا وقد بين الفحص الطبي على المواليد أنهم يعانون نقصًا في الأوزان وعليه أدخلوا إلى حضانات إلى حين اكتمال نموهم.



وأوضح مدير عام المستشفى، د. عمر عبد الباقي في تصريح صحفي، إن أم التوائم أقبلت من منطقة الكلاكلة بمحلية جبل الأولياء في حاله ولادة حرجة وقد أدخلت إلى عيادة الحوادث بغية تقديم العناية الطبية لها تحت إشراف طبي متكامل. وقد تكفلت إدارة المستشفى بتغطية تكلفة إقامة أم التوائم بغرفة بالجناح الخاص بالمستشفى مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدمات حوادث الولادة مجانًا سواء أكانت طبيعية أو قيصرية مع توفير جميع أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة مجانًا.



واوضح د. عمر أن التردد الشهري لكل أقسام المستشفى يفوق الـ16 ألف حالة مبينًا أن المستشفى يقدم خدماته لكل مواطني الولاية معلنًا عن افتتاح الحوادث الجديدة لمستشفى الشيخ محمد علي فضل التي تكفلت بإنشائها حفيدة رجل البر الشيخ محمد علي فضل.