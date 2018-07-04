أميركا تحذر رعاياها في السودازن من هجمات إرهابية



11:34 PM July, 04 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من خطر وقوع هجمات إرهابية وإجرامية في مناطق السودان المضطربة، ودعتهم الى تجنب السفر إلى إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان

وكشف وزارة الخارجية الأميركية عن وجود جماعات الإرهابية تخطيط لشن هجمات في السودان، لا سيما الخرطوم. وقد يشن الإرهابيون هجمات دون سابق إنذار ويستهدفون منشآت حكومية أجنبية ومحلية ومناطق يرتادها الغربيون

ونوهت الى اعتزام تلك الجماعات إيذاء الغربيين والمصالح الغربية من خلال العمليات الانتحارية والتفجيرات وعمليات إطلاق النار والاختطاف .

وأشار التحذير إلى حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان والتي تعطي قوات الأمن سلطات اعتقال أكبر وانه "تم الإبلاغ عن عمليات احتجاز تعسفي بما في ذلك احتجاز الأجانب، في جميع أنحاء البلاد .