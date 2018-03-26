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أمسية لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف

26-03-2018, 07:07 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 327

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أمسية لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف

    07:07 PM March, 26 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    في واحدة من أجمل أمسيات المدينة استضاف منتدى شروق الثقافي بالقضارف مهرجان محجوب شريف للشعر (الدورة الرابعة) ليلة السبت بمنتزه الجيش العائلي . ويجيء المهرجان هذا العام تحت شعار "تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة" ، حيث شدا الشاعر أحمد حامد بلة بقصائد أدهشت الحاضرين ، وصدح الفنان الواثق الأمين بصوت وردي شجي برفقة عازف الاورغن جعفر أبشر وتجلى الفنان الصادق عز الدين بروائع أخرى ومشاركة إضافية من الفنان مدثر أبايزيد .
    وقال نائب رئيس منتدى شروق الأستاذ حسن علي سر الختم ـ في كلمته ـ أن منتدى شروق يواصل احتفاءه بالشاعر محجوب شريف الذي هو أكثر إنسان يتطابق قوله مع فعله .
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