أمسية لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف



07:07 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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في واحدة من أجمل أمسيات المدينة استضاف منتدى شروق الثقافي بالقضارف مهرجان محجوب شريف للشعر (الدورة الرابعة) ليلة السبت بمنتزه الجيش العائلي . ويجيء المهرجان هذا العام تحت شعار "تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة" ، حيث شدا الشاعر أحمد حامد بلة بقصائد أدهشت الحاضرين ، وصدح الفنان الواثق الأمين بصوت وردي شجي برفقة عازف الاورغن جعفر أبشر وتجلى الفنان الصادق عز الدين بروائع أخرى ومشاركة إضافية من الفنان مدثر أبايزيد .

وقال نائب رئيس منتدى شروق الأستاذ حسن علي سر الختم ـ في كلمته ـ أن منتدى شروق يواصل احتفاءه بالشاعر محجوب شريف الذي هو أكثر إنسان يتطابق قوله مع فعله .