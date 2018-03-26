أمسية رائعة لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف

في واحدة من أجمل أمسيات المدينة استضاف منتدى شروق الثقافي بالقضارف مهرجان محجوب شريف للشعر (الدورة الرابعة) ليلة السبت الأول من أمس بمنتزه الجيش العائلي . ويجيء المهرجان تحت شعار "تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة" ، حيث شدا الشاعر أحمد حامد بلة بقصائد أدهشت الحاضرين ، وصدح الفنان الواثق الأمين بصوت وردي شجي برفقة عازف الاورغن جعفر أبشر وتجلى الفنان الصادق عز الدين بروائع ومشاركة إضافة من الفنان مدثر أبايزيد .
وقال نائب رئيس منتدى شروق الأستاذ حسن علي سر الختم ـ في كلمته ـ أن منتدى شروق يواصل احتفائه بالشاعر محجوب شريف الذي هو أكثر إنسان يتطابق قوله مع فعله .
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