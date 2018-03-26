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أمسية رائعة لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف

26-03-2018, 08:56 PM

منتدى شروق الثقافي
<aمنتدى شروق الثقافي
تاريخ التسجيل: 21-03-2014
مجموع المشاركات: 44

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أمسية رائعة لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف

    08:56 PM March, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    منتدى شروق الثقافي-
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    رابط مختصر










    في واحدة من أجمل أمسيات المدينة استضاف منتدى شروق الثقافي بالقضارف
    مهرجان محجوب شريف للشعر (الدورة الرابعة) ليلة السبت الأول من أمس بمنتزه الجيش العائلي . ويجيء المهرجان تحت شعار "تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة" ، حيث شدا الشاعر أحمد حامد بلة بقصائد أدهشت الحاضرين ، وصدح الفنان الواثق الأمين بصوت وردي شجي برفقة عازف الاورغن جعفر أبشر وتجلى الفنان الصادق عز الدين بروائع ومشاركة إضافة من الفنان مدثر أبايزيد .

    وقال نائب رئيس منتدى شروق الأستاذ حسن علي سر الختم ـ في كلمته ـ أن منتدى شروق يواصل احتفائه بالشاعر محجوب شريف الذي هو أكثر إنسان يتطابق قوله مع فعله .
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