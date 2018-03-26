أمسية رائعة لمهرجان محجوب شريف في شروق القضارف



08:56 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

منتدى شروق الثقافي-

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في واحدة من أجمل أمسيات المدينة استضاف منتدى شروق الثقافي بالقضارف

مهرجان محجوب شريف للشعر (الدورة الرابعة) ليلة السبت الأول من أمس بمنتزه الجيش العائلي . ويجيء المهرجان تحت شعار "تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة" ، حيث شدا الشاعر أحمد حامد بلة بقصائد أدهشت الحاضرين ، وصدح الفنان الواثق الأمين بصوت وردي شجي برفقة عازف الاورغن جعفر أبشر وتجلى الفنان الصادق عز الدين بروائع ومشاركة إضافة من الفنان مدثر أبايزيد .



وقال نائب رئيس منتدى شروق الأستاذ حسن علي سر الختم ـ في كلمته ـ أن منتدى شروق يواصل احتفائه بالشاعر محجوب شريف الذي هو أكثر إنسان يتطابق قوله مع فعله .



