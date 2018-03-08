أمسية ثقافية بلندن لمناقشة ثلاثة كتب للدكتور أحمد البدوي



01:11 AM March, 07 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

تقيم منظمة مواطن أمسية دراسات في الثقافة السودانية يقدمها الدكتور أحمد محمد البدوي وذلك لمناقشة ثلاثة كتب جديده صدرت هذا الشهر من تأليفه سيتم تدشينها في الأمسية، والكتب هي شاعرية محمد المهدي المجذوب، ووجدان الفيتوري، وتي إس إليوت وابداع أهل السودان.

الدكتور أحمد محمد البدوي هو كاتب وأستاذ جامعي من كتبه المنشورة ـ مسكين من دنقلا (عن الإمام المهدي) ـ علامات على خارطة النقد الأدبي ـ الخليل بن أحمد سيرة ونصوص ـ الطيب صالح ـ التجاني يوسف بشير ـ مسرد النفس المطمئنة ـ ظاهرة محمود محمد طه ـ الرهد ـ معاوية محمد نور.

المكان: مؤسسة الأبرار ـ بلندن ـ كروفورد بليس متفرع من ادجوير رود

45 CRAWFORD PLACE OFF EDGWARE ROAD, W1 41P

الزمان: من الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م.