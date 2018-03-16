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ألقت الشرطة القبض عليه باعتباره يحمل قنبلة محكمة أمريكية ترفض دعوى من والد الطالب السوداني مخترع ا

16-03-2018, 05:50 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1758

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ألقت الشرطة القبض عليه باعتباره يحمل قنبلة محكمة أمريكية ترفض دعوى من والد الطالب السوداني مخترع ا

    05:50 PM March, 16 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    تكساس: وكالات

    رفضت محكمة بالولايات المُتحدة دعوى مرفوعة من قبل والد الطفل الأمريكي من أصول سودانية مخترع الساعة أحمد محمد الصوفي، وكانت الساعة التي اخترعها أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بعد اعتقاله بواسطة الشرطة في العام 2015م نتيجة لحمله الساعة إلى مدرسة آرلينغتون بولاية تكساس اعتقدت معلمته أنها "قنبلة" واتصلت بالشرطة وتم اقتياده بالأصفاد إلى قسم الشرطة، وأوقف أحمد البالغ من العمر 14 عاماً عن الدراسة لمدة 3 أيام.

    ورفع والد الصبي محمد الحسن محمد دعوى قضائية ضد المدرسة، باعتبار أنها "ميزت الصبي بسبب عرقه ودينه"، ورفض القاضي سام ليندساي الدعوى، وأمر بأن تتحمل عائلة محمد جميع تكاليف القضية.

    ونتيجة لهذا الرفض لن تتمكن عائلة محمد من الاستئناف أو رفع أية دعاوى أخرى مبنية على نفس الادعاءات، وكانت قضية "طفل الساعة" أثارت جدلاً عالمياً، ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لدعوة محمد ولقائه في البيت الأبيض وتم اللقاء خلال حفل "ليلة علم الفلك" في البيت الأبيض، وحضر أوباما الحفل لتشجيع الطلاب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
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