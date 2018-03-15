فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 15-03-2018, 08:43 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

ألف سوداني في أمريكا ينتظرون إيقاف قرار ترامب بشأن الإقامة المؤقتة

15-03-2018, 07:21 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1754

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


ألف سوداني في أمريكا ينتظرون إيقاف قرار ترامب بشأن الإقامة المؤقتة

    07:21 PM March, 15 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر








    الخرطوم: الصيحة

    دفع "9" أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصريح الإقامة المؤقت، بجانب خمس منظمات حقوقية، دعوى ضد الحكومة الأمريكية وقرار الرئيس "دونالد ترامب" المتعلق بإنهاء القانون الخاص بالمهاجرين في أمريكا.

    ويعيش ما يقارب ألف شخص من حملة الجنسية السودانية في الولايات المتحدة تحت برنامج تصريح الإقامة المؤقت، وينتهي وضع الإقامة الخاص للسودانيين في الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الجاري.

    ويوجد حوالي "200" ألف شخص في الولايات المتحدة تحت برنامج تصريح الإقامة المؤقت الذي يسمح لهم بالعيش والعمل في أمريكا منذ عام 1997، ويختص القانون بالمهاجرين القادمين من هايتي والسلفادور ودول أفريقية (بينها السودان)، وقال أحد المتقدمين بالدعوى، من السلفادور وفقاً لموقع "باج نيوز"، "إن الأطفال الأمريكيين يجب ألا يُخيروا بين أهلهم أو أوطانهم.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de