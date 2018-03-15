ألف سوداني في أمريكا ينتظرون إيقاف قرار ترامب بشأن الإقامة المؤقتة



07:21 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



دفع "9" أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصريح الإقامة المؤقت، بجانب خمس منظمات حقوقية، دعوى ضد الحكومة الأمريكية وقرار الرئيس "دونالد ترامب" المتعلق بإنهاء القانون الخاص بالمهاجرين في أمريكا.



ويعيش ما يقارب ألف شخص من حملة الجنسية السودانية في الولايات المتحدة تحت برنامج تصريح الإقامة المؤقت، وينتهي وضع الإقامة الخاص للسودانيين في الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الجاري.



ويوجد حوالي "200" ألف شخص في الولايات المتحدة تحت برنامج تصريح الإقامة المؤقت الذي يسمح لهم بالعيش والعمل في أمريكا منذ عام 1997، ويختص القانون بالمهاجرين القادمين من هايتي والسلفادور ودول أفريقية (بينها السودان)، وقال أحد المتقدمين بالدعوى، من السلفادور وفقاً لموقع "باج نيوز"، "إن الأطفال الأمريكيين يجب ألا يُخيروا بين أهلهم أو أوطانهم.