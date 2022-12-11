أكثر من 8 ملايين طفل مصاب بالسكري في السودان

كشف بروفيسور محمد احمد عبدالله رئيس جمعية السودان لسكري الأطفال ان عدد الأطفال المصابين بالسكري في السودان بلغ اكثر من ثمانية ملايين مصاب. واوضح بأن جمعية السودان لسكري الاطفال قامت بالتواصل مع عدد من الجهات العالمية لتوفير العلاج ،وتم الحصول على أنسولين مجاني وأشرطة مجانية وأشرطة الفحوصات المخبرية. وأبان إلى أن الجمعية قامت بتأسيس 30عيادة سكري في جميع أنحاء السودان وتتوافر فيها العلاج المجاني.
جاء ذلك في احتفال الجمعية السودانية لسكري الأطفال اليوم السبت باليوم العالمي لسكري الأطفال بصالة فويتشر بالخرطوم والذي جاء تحت شعار “أهمية التعليم والتثقيف للعناية بمرضى السكري ” والذي يحتفل به في 14نوفمبر من كل عام. واشار بروفيسور عبدالله الى تكلفة علاج السكري الباهظة، ونوه إلى أنه تم بناء مركز سكري للأطفال في الخرطوم “2” وتم افتتاحه في نوفمبر من العام 2018، ويوجد به كل العيادات المتخصصة بما فيها التخصصات الدقيقة.
وقال بأن الجمعية تسعى إلى تطوير المركز وتوفير جميع التقنيات الحديثة في السودان وعدم الحاجة إلى السفر خارج البلاد. وأكد بأن علاج السكري متوفر في السودان ويوجد كوادر مدربة أيضا. ومن جانبها قالت أيه يوسف قرشي رئيسة مكتب الشباب بالجمعية أن المكتب يسعى إلى إزالة وصمة العار حول مرضى السكري، ويتم ذلك من خلال ورش تعليمية وبرامج ثقافية للأطفال وإستهداف المدارس التي يوجد بها طلاب مصابين بالسكري ونشر التوعية بين الطلاب والمعلمين.
على صعيد متصل أوضحت ليندا أبشر المنسق الإعلامي بالجمعية بأن الإحتفال محاولة للفت إنتباه المجتمع السوداني لقضية أطفال السكري وإحتياجاتهم وشوؤنهم التي تحتاج إلى إهتمام من المجتمع والحكومة الممثلة في وزارة الصحة. وأشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشعب وتوعيتهم وتصحيح المفاهيم المتعلقة بمريض السكري، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم رعاية صحية ونفسية إجتماعية للأطفال وخدمات مجانية لطفل السكري.
جدير بالذكر أن الجمعية السودانية لسكري الأطفال تأسست عام 2003 وهدفها تقديم خدمات متكاملة ذات مستوى عالمي للأطفال السكري بالسودان.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 11 2022
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