أكثر من 22 رهن الاعتقال التحفظي



09:55 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أكد المعتقلون السياسيون المفرج عنهم في الايام القليلة الماضية أن هناك 22 متعقلاً لازالوا في سجون النظام بينهم الشيخ مطر الذي يعاني العمى، وفضح المعتقلون حقيقة أن جهاز أمن النظام مارس الإخفاء الذي يعتبر أبشع انواع الاعتقالات، وأكدوا أن بعضهم تعرض للتعذيب النفسي والبدني وأن اعتقالهم مخالفٌ حتى لقانون الامن الوطني الذي لا يبيح الاعتقال أكثر من 45 يوماً ولا تجدد إلا بواسطة مجلس الامن القومي وفي جرائم تتعلق بالسلامة العامة والسيادة الوطنية ، مضيفين أن المظاهرات من اختصاص الشرطة وفق قانون الاجراءات الجنائية وفي حال جنحت للعنف فقط.